Радио «Орфей» запустит новый интернет-канал «Классика российской музыки»

Радио «Орфей» ко Дню России запускает новый интернет-канал, передает пресс-служба вещателя во вторник, 11 июня.



Сообщается, что 12 июня к 18 уже работающим тематическим интернет-каналам добавится новый, 19-й — «Классика российской музыки».



«Цифровизация радио «Орфей» продолжается. На нашем сайте и в мобильном приложении, помимо эфирного вещания, любители классической музыки могут найти интереснейшие тематические цифровые интернет-каналы, в том числе «Классика без границ»; «Популярная классика»; «Классика эстрады»; «Классика джаза», «Классика киномузыки» и «Классика музыкального кроссовера», — рассказала генеральный директор — художественный руководитель телерадиоцентра «Орфей» Ирина Герасимова.



Отмечается, что новый канал приглашает слушателей насладиться многогранностью отечественной классической музыки, познакомиться с редкими произведениями, новыми именами композиторов и исполнителей.









Фото: радио «Орфей»