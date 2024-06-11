Фильмы из шести стран покажут на фестивале «Западные ворота»

Фильмы из шести стран покажут на фестивале «Западные ворота»

11.06.2024

Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Псковской области в июле. В рамках смотра зрители увидят фильмы из шести стран, включая Грецию, Китай и Монголию, сообщили журналистам в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Всего в программу вошли порядка 100 картин, передает ТАСС. Международный фестиваль пройдет в юбилейный, пятый раз с 5 по 7 июля.

«Только представьте, за три дня зрители увидят около ста полнометражных и короткометражных фильмов из России и со всего мира», — поделилась собеседница агентства.

По данным пресс-службы, на полях фестиваля состоится международный конкурс полнометражных фильмов. В 2024 году в него войдут шесть новых работ из Греции, Белоруссии, Киргизии, Китая, Монголии и России. Оценивать фильмы будет авторитетное профессиональное жюри во главе с актрисой, народной артисткой РФ Еленой Цыплаковой.


Фото: Pixabay.com