В Бразилии пройдут мероприятия по популяризации русского языка

В Бразилии пройдут мероприятия в рамках проекта «Комплекс культурных акций за рубежом, направленных на продвижение и популяризацию русского языка», передает пресс-служба Росконцерта.



Мероприятия пройдут 18 и 19 июня при поддержке Министерства культуры России, Министерства иностранных дел России.



В рамках образовательной программы проекта на площадке культурного центра Casa de Cultura Laura Alvim 18 июня пройдет мастер-класс для студентов с разным уровнем владения русским языком. Участники встречи познакомятся с алфавитом, фонетикой, основами грамматики, смогут сказать первые фразы на русском языке.



В этот же день в центре Рио-де-Жанейро в Teatro Riachuelo пройдет выступление Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Л.Г. Зыкиной.



На 19 июня запланировано проведение лекции «Сказки Пушкина. Вчера, сегодня, завтра», приуроченной к 225-летию поэта.



Отмечается, что в 2024 году в рамках проекта «Комплекс культурных акций за рубежом» мероприятия пройдут также в Лаосской Народно-Демократической Республике, Султанате Оман.









Фото: пресс-служба проекта

«Комплекс культурных акций за рубежом,

направленных на продвижение и

популяризацию русского языка»