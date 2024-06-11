На 90-м году жизни скончалась писатель Марина Тарковская

На 90-м году жизни скончалась писательница, критик, редактор Марина Тарковская, передает телеканал «Россия — Культура».



«Марина Арсеньевна сыграла огромную роль в сохранении архива брата по всему миру, но с особой любовью и вниманием относилась к их общей „родине детства“ — Юрьевцу», — говорится в сообщении Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», в создании которого Марина Тарковская принимала активное участие.



Организаторы смотра отметили, что благодаря творческой энергии Марины Тарковской в 1990-е годы удалось сохранить дом, в котором жила семья Тарковских, создать в нем дом-музей Андрея Тарковского.



Марина Тарковская родилась 3 октября 1934 года в Москве. Являлась биографом и мемуаристом отца — поэта Арсения Тарковского — и брата — кинорежиссера Андрея Тарковского.



Марина Тарковская написала книги «Осколки зеркала», «Арсений Тарковский: судьба моя сгорела между моих строк», «Воспоминания об Андрее», «Теперь у нас новый адрес» и другие сборники.









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