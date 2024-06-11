В Царском Селе прошел «банный день» для скульптуры в Екатерининском парке

В музее-заповеднике «Царское Село» завершились сезонные «гигиенические процедуры» скульптуры в Екатерининском парке, сообщает пресс-служба учреждения.



Отмечается, что в последний «банный день» специалисты очистили на Эрмитажной аллее четыре мраморные статуи из коллекции, считающейся одной из жемчужин царскосельского собрания.



«Водные процедуры принимали „Геркулес“, „Галатея“, „Мир“ и „Великолепие“ скульпторов Джузеппе Дземиниани, Пьетро Баратты и Антонио Тарсиа», — указано в сообщении.



В музее рассказали, что для скульптур, находящихся под открытым небом, с апреля по октябрь регулярно проводятся «банные дни». Очисткой скульптур занимаются реставраторы, которые проводят очистку специальными бессульфатными растворами. После очищения скульптура покрывается специальным водоотталкивающим составом.



«Все скульптуры мыть каждый сезон не требуется. Мы выбираем те, кому это необходимо именно в данный период. Приступаем к очистке в начале лета, когда уже закончился сезон сильной весенней пыльцы», — рассказала хранитель парковой скульптуры музея-заповедника «Царское Село» Наталья Лансере.









Фото: пресс-служба музея-заповедника "Царское Село"