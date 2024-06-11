В Баку заложили именную звезду Стивена Сигала

В столице Азербайджана появилась именная звезда американского актера Стивена Сигала.



Звезду заложили на Аллее звезд Walk of Fame в курортной зоне Sea Breeze в пригороде Баку, передает агентство 1news.



Стивен Сигал стал участником церемонии. Он вышел на красную дорожку в сопровождении певца, музыканта и бизнесмена Эмина Агаларова.



«Для нас большая честь заложить звезду уникального артиста Стивена Сигала», — сказал певец, отметив, что дорожит десятилетней дружбой с голливудской звездой. Сигал в свою очередь заявил, что счастлив появлению именной звезды на Walk of Fame. Артист поблагодарил гостей церемонии и сказал на русском языке: «Спасибо!»









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