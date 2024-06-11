Вышли первые кадры полнометражного фильма о Лунтике

Кинопрокатная компания «Вольга» представила во вторник, 11 июня анимационный фильм «Лунтик. Возвращение домой» — первый полнометражный фильм знаменитой франшизы о простодушном инопланетянине с Луны.



Создатели проекта рассказали, что в фильме Лунтику и его друзьям предстоит длительное и опасное путешествие со множеством неожиданных препятствий на пути к маме главного героя. Режиссером фильма выступил Константин Бронзит.



«Это большая самостоятельная история. Для меня это настоящий профессиональный вызов — на основе детского материала сделать интересный семейный фильм. Там будут погони, новые персонажи, но и про юмор мы тоже не забыли, зрителям должно понравиться. Мы придумали новую, более масштабную историю. Причем такую, контуры которой в сериале даже не намечены», — рассказал постановщик.



Релиз картины ожидается 29 августа 2024 года.











