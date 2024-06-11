Названы обладатели театральной премии «Хрустальная Турандот»

11.06.2024
На территории музея-заповедника «Архангельское» прошла XXXIII церемония вручения театральной премии «Хрустальная Турандот».
В этом году лауреатами премии стали режиссер Владиславс Наставшевс, актриса Виктория Исакова, художник Владимир Арефьев, сообщает
ТАСС.
Отмечается, что традиционно премия прошла в виде спектакля по оригинальному сценарию. Награды вручили в нескольких номинациях: «Лучшая женская роль», «Лучшая сценография», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший спектакль сезона», «Мастер». Последняя появилась в этом году, ее победителем стал педагог Щукинского театрального института Владимир Иванов.
Награда за лучшую сценографию досталась Владимиру Арефьеву, оформившему спектакль «Лес» в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Статуэтку в этой номинации получил также Максим Обрезков за постановку «Повести Пушкина» (Театр имени Евгения Вахтангова).
Награда за «Лучшую женскую роль» досталась Виктории Исаковой за роль в спектакле «Космос» Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. Приз за «Лучшую режиссерскую работу» вручили Владиславсу Наставшевсу, режиссеру постановки «Повесть о Сонечке».
Лучшим спектаклем стал «Космос» — постановка Игоря Теплова в Театре имени Пушкина.
Почетный приз премии «За честь, достоинство и служение театру» вручили артисту оперетты, народному артисту РСФСР, президенту Фонда по сохранению и развитию жанра оперетты, президенту конкурса молодых артистов оперетты «ОпереттаLand» Герарду Васильеву.
Фото: www.1turandot.ru