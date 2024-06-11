Валентина Лисица примет участие в девятичасовом музыкальном марафоне в Екатеринбурге

11.06.2024
В Екатеринбурге пройдет девятичасовой фортепианный марафон.
Мероприятие пройдет на площадке Уральского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина 11 июня. Марафон объединит профессиональных музыкантов и учеников музыкальных школ и колледжей, передает
ТАСС.
В течение марафона музыканты будут играть нон-стоп с 13:00 до 22:00. Гостей мероприятия ждут выступления пианистки Валентины Лисицы, джаз-бенда Антона Зубарева, учащихся музыкальных школ и колледжей, известных музыкантов Екатеринбурга.
Мероприятие приурочено ко Дню России. В этот день будут звучать лучшие произведения русских композиторов, четыре часа марафона будут играть профессиональные музыканты. Самому младшему участнику марафона всего 6 лет, а самый короткий номер программы будет длиться 30 секунд.
Фото: Pixabay.com