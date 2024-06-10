Не стало актрисы из сериала «Улицы разбитых фонарей» Веры Высочиной

Актриса театра и кино Вера Высочина ушла из жизни в Санкт-Петербурге. Ей было 74 года.





Зрители знают Веру Высочину по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Чужой», «Катерина 2», «Побег» и другим. Об уходе актрисы сообщили в Театре имени Андрея Миронова. Высочина играла на его сцене одну из главных ролей в спектакле «Сенная лихорадка».





С 1973 года актриса служила Театру комедии имени Акимова. Среди наиболее известных постановок с ее участием – «Лес», «Измена», «Муза», «Ромул Великий» и «Джельсомино в стране лжецов».





Похоронили актрису 10 июня. Церемония прошла в среднем зале крематория на Шафировском проспекте.









Фото: Pixabay.com