Не стало актрисы из сериала «Улицы разбитых фонарей» Веры Высочиной

Актриса также снималась в «Тайнах следствия» и других проектах.
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» начал готовиться к съемкам в ремейке российского хита.
В течение недели коллективы представили 18 спектаклей.
Голливудский актер прошелся по красной дорожке в паре с народным артистом Азербайджана Эмином Агалар...
Съемки проходят в парке Галицкого.
Актриса также снималась в «Тайнах следствия» и других проектах.
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» начал готовиться к съемкам в ремейке российского хита.
В течение недели коллективы представили 18 спектаклей.
Голливудский актер прошелся по красной дорожке в паре с народным артистом Азербайджана Эмином Агалар...
Съемки проходят в парке Галицкого.
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10.06.2024