Детский фестиваль «Сказочное королевство» собрал в Крыму 14 театров

Детский театральный фестиваль «Сказочное королевство» в Крыму объединил 14 театров со всей России. Завершается мероприятие в Севастополе 10 июня.
В течение семи дней участники фестиваля представили 18 спектаклей. Смотр прошел на сцене Севастопольского ТЮЗа. Фестиваль стал восьмым, а его открытие приурочили ко Дню защиты детей.
Актеры играли спектакли дважды в день. Между представлениями работала лаборатория театроведения «Арт-Перо», которую курировал уральский драматург Анна Богачева. Проходили и другие мастер-классы.
Постановки увидели и удаленные районы Севастополя, включая сельские ДК. Худрук ТЮЗа Людмила Оршанская отметила, что это произошло благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Постановки шли на семи площадках, в том числе в Балаклаве, Инкермане, Терновке, Верхнесадовом.
Оценивать работы будет детское жюри. Гостями фестиваля стали ТЮЗы, театры кукол, драмтеатры из Рязани, Омска, Москвы, Уфы, Таганрога, Калуги, Альметьевска, Симферополя, Евпатории и Феодосии.
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