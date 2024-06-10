В Баку прошла церемония закладки звезды Стивена Сигала на «Аллее звезд»

Церемония закладки именной звезды голливудского актера Стивена Сигала прошла на «Аллее звезд» в Баку. Знаменитость с народным артистом Азербайджана Эмином Агаларовым прошлась по красной дорожке.





Актера встречали поклонники его таланта. Многие годы Сигал и Агаларов поддерживают дружеские отношения. Голливудский актер не раз приезжал в Баку. Так, в 2018 году он стал почетным гостем международного музыкального фестиваля «Жара».





«Стивен Сигал — мой большой друг. Он настоящая легенда кино, потрясающий музыкант. В Азербайджане его все любят. Я рад, что в Баку появится его звезда», — сказал Агаларов.





Сигал в ответ признался, что всегда рад посетить столицу Азербайджана. По его словам, Баку очень красивый город. Сигал добавил, что счастлив появлению его звезды на аллее.









Фото: YouTube