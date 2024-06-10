Минюст зарегистрировал «Гильдию театроведов, театральных критиков и театральных издателей»

«Гильдия театроведов, театральных критиков и театральных издателей» получила свидетельство о регистрации в Минюсте России. Об этом сообщили в пресс-службе ГИТИСа.





В сообщении отмечается, что новое объединение создано для того, чтобы собрать вместе всех, кто пишет и думает о театре.





«Гильдия будет поддерживать молодых ученых-театроведов, оказывать поддержку работающим в провинции молодым режиссерам, налаживать связи между театром и зрителем», — уточнили в пресс-службе вуза.





Объединение будет преодолевать разрыв между московской и провинциальной театроведческой ситуации, добавили в ГИТИСе. Гильдия также займется поиском и приглашением молодых авторов в театральную критику и в театроведение для создания нового поколения исследователей театра.









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