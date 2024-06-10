В Сочи 12 июня выступит дуэт пианисток с оркестром из Абхазии

Дуэт пианисток Нинель Бжании и Гулизы Авидзбы Piano Duo и государственный камерный оркестр под руководством народного артиста Абхазии Давида Терзяна выступят на концерте в Сочи 12 июня. Мероприятие пройдет в Зимнем театре в честь Дня России.





Терзян назвал большой честью выступление для российской публики в такой праздник, а также возможность дать послушать музыку мирового уровня.





«В нашем концерте прозвучат произведения Вивальди, Бизе, Рахманинова, Прокофьева, Хачатуряна, Бабаджаняна, Пьяццола и абхазского композитора Леонида Чепелянского», — уточнил он на пресс-конференции.





Также со сцены прозвучат саундтреки из кинофильмов и мультфильмов, песни из репертуара Майкла Джексона. Концерт состоится в рамках обменных культурных мероприятий России и Абхазии.









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