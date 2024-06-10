В Москве на выставке представят работы современных художников стран Востока

Выставочный проект «Взгляд на Восток. Зарубежное искусство из коллекции Sistema Gallery» начнет работать в Москве 28 июня. В экспозицию вошли произведения художников стран Востока, прежде всего – Турции и Ирана.





Большинство работ были приобретены на международных ярмарках, уточнили представители галереи. На выставке будут представлены произведения турецких и иранских художников, которые, по мнению кураторов, обладают большим творческим потенциалом и могут показать широту и разнообразие концептуальных изысканий региона.





Все участники проекта работали с крупными институциями и музейными собраниями. Предстоящая выставка откроет новые для российских зрителей имена. Ознакомиться с работами можно будет до 25 августа.









Фото: Sistema Gallery