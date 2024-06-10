Более 3 тысяч человек собрались на юбилейном фестивале «Сплав» в Старом Осколе

Пятый юбилейный фестиваль поэзии «Сплав» собрал в Старом Осколе более 3 тысяч зрителей. Мероприятие прошло на двух сценах в ЦСИ «Быль».





В рамках фестиваля состоялось 13 мероприятий, включая концерты, конкурс поэтов и кинопоказы. Участниками стали более 40 артистов. Поэтесса Анна Егоян, музыканты Паскаль и Юлия Савичева были хедлайнерами фестиваля. Также в концертной программе участвовал проект «Бродский. Джаз».





«Очень здорово, что в российских регионах происходят такие события, как фестиваль «Сплав», они привлекают внимание к «слову» и позволяют молодым региональным талантам представить свое творчество для широкой публики, получить прямую реакцию», — признался певец Паскаль.





По словам исполнителя, Старый Оскол у него ассоциируется именно с таким культурным начинанием, он не раз посещал город и знает местную публику как очень отзывчивую и внимательную, что для него немаловажно.





В воскресенье, 9 июня, наградили лауреата и финалистов-призеров. Лучшим среди поэтов жюри признало Сергея Посохова из города Губкин. Он удостоился Гран-при фестиваля. Финалистами-призерами стали Дарья Хайдарова из Воронежа и Фаина Ташманова из Старого Оскола.









Фото: Организаторы фестиваля «Сплав»