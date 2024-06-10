На Русском острове в ближайшее время откроют объект Владивостокской крепости

Объект крупнейшего за Уралом рукотворного памятника — Владивостокской крепости — будет открыт к посещению на Русском острове в ближайшее время. Об этом журналистам рассказал директор Федерального музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева Виктор Шалай.





Объект расположен рядом с кампусом Дальневосточного федерального университета. В настоящий момент комфортно и безопасно провести время можно на четырех объектах, уточнил Шалай.





«Дальше мы рассчитываем попробовать ввести один из объектов 1910 года. По нашим прогнозам, это должен быть форт №12», — сообщил он.





По словам Шалая, форт Поспелова и Новосельцевская батарея показали максимальные возможности. Объекты принимают до тысячи человек в день в пиковые моменты. По прогнозам музейщиков, в этом году они полностью себя исчерпают.





Почти из 100 объектов Владивостокской крепости в имущественный комплекс музея-заповедника входят 66. Часть из оставшихся отведена под действующие воинские части. Еще несколько объектов находятся в работе.









Фото: YouTube