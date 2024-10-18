В Москве пройдет концерт к 110-летию со дня рождения композитора Серафима Туликова

18 ноября в Москве состоится концерт под названием «Жизнь моя, любовь моя», приуроченный к 110-летию со дня рождения признанного композитора, народного артиста СССР Серафима Туликова. Организаторами юбилейного вечера выступают Российский музыкальный союз и Союз композиторов России при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.





Серафим Туликов стал мастером патриотической и лирической песни, известным на всю страну благодаря более чем 470 сочинениям. Он работал со многими выдающимися поэтами своей эпохи, и его песни, среди которых «Родина», «Мы за мир», «Марш советской молодежи», «Бамовский вальс» и «Не стареют душой ветераны», оставили яркий след в музыкальной истории страны.





В юбилейном концерте примет участие Академический Большой концертный оркестр имени Ю. В. Силантьева телерадиоцентра «Орфей», который традиционно исполняет произведения Туликова. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, заслуженный деятель искусств России Александр Клевицкий отметил важность этого события. В концертной программе выступят ведущие исполнители отечественной сцены, в том числе народная артистка России Надежда Крыгина, заслуженный артист России Александр Захаров, а также финалистка шестого сезона шоу «Голос» Софья Онопченко и культурная группа «Пятеро».





Гостям концерта предложат наслаждаться не только хитами Туликова, но и его менее известными, но такими же трогательными композициями. Александр Клевицкий выразил уверенность, что музыку этого великого композитора оценят зрители.





Концерт пройдет 18 ноября в «Москонцерт Холле».









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