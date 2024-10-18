В Ашхабаде стартовал II Театральный фестиваль стран ТЮРКСОЙ

В пятницу в Ашхабаде открылся II Театральный фестиваль стран — членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС.





Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выразил уверенность в том, что фестиваль, собравший творческих деятелей из тюркских государств, станет настоящим праздником театрального искусства. Он отметил , что постановки произведут на зрителей незабываемое впечатление. Обращение президента зачитали во время церемонии открытия.





Мероприятие прошло на площади перед Главным академическим драматическим театром Туркмении имени Великого Сапармурата Туркменбаши. Зрители смогли насладиться танцевальными и музыкальными номерами, представленными ансамблями в национальных тюркских костюмах. Также в программу вошли сценки с куклами, игра на национальных инструментах, хоровое пение и элементы циркового искусства.





Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев подчеркнул важность культурного сотрудничества и отметил значимость Туркменистана в этом контексте. Он добавил, что туркменская культура является неотъемлемой частью как тюркской, так и мировой культуры. Раев также сообщил, что 2024 год объявлен Годом культуры Туркменистана в связи с 300-летием великого поэта Махтумкули Фраги, а город Анау стал культурной столицей тюркского мира.





Фестиваль продлится до 21 октября. В рамках программы театры из Казахстана, Киргизии, Туркмении, Турции и Узбекистана представят свои спектакли. Кроме того, запланированы форум писателей тюркского мира, встречи художников и музейных работников, а также совещание директоров драматических театров.









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