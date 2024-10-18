В Москве открылись Дни кыргызского кино – Ольга Любимова

Дни кыргызского кино стартовали в Москве, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. Показы проходят в рамках Дней культуры Киргизии.





Мероприятие приурочено к 100-летию со дня образования Кара-Кыргызской автономной области.





«У кинематографа наших стран общий исток, уникальные кыргызские картины хранятся в «Госфильмофонде». С другой стороны, всегда отрадно, когда проявляются новые мастера. Мы рады, что сейчас в Щепкинском училище учатся очень талантливые ребята из Кыргызской Республики», — отметила министр в Telegram-канале.





Ольга Любимова добавила, что фильм открытия Дней кино – «Рай под ногами матерей» режиссера Руслана Акуна — стал сенсацией текущего года на пространстве СНГ. В программе также ожидается показ картины «Эсимде» Актана Арыма Кубата, исторического мюзикла «Дарак ыры» Айбека Дайырбекова и киноленты «Акыркы коч» Бакыта Мукула и Дастана Жапара уулу.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой