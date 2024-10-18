Путин: Россия заинтересована в продвижении индийского кино

Президент России Владимир Путин объявил о готовности поднять вопрос продвижения индийского кино на российском рынке на предстоящем саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани. Он выразил уверенность в возможностях для совместной работы в этой области.





По словам Путина, если у индийских партнеров действительно есть интерес к выходу на российский рынок, то стороны без труда найдут общий язык. Он отметил, что индийская продукция востребована в России, и добавил, что продвижение индийского кино могло бы стать хорошей возможностью для бизнеса, наряду с поставками фармацевтической продукции из Индии. Президент сказал, что готов обсудить этот вопрос с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, когда тот приедет в Казань.





Путин подчеркнул, что в России индийское кино пользуется необычайной популярностью. При этом он указал на необходимость надлежащего регулирования продукции кинематографии, как и других товаров на рынке, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие.









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