Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Фабрика дизайна 3.0»

Прием заявок на участие в конкурсе «Фабрика дизайна 3.0» стартовал в России. Подать документы можно до 27 июня.





Участниками конкурса могут стать дизайн-бюро, индивидуальные предприниматели и самозанятые, а также компании, которые заинтересованы в создании современного дизайна для своего бизнеса. Конкурс проводят Агентство креативных индустрий и Союз дизайнеров России.





Авторам предстоит разработать решения для легкой промышленности, сфер транспорта и медицинского оборудования. Также участники уделят внимание заданиям экспортно ориентированных компаний. Ожидается, что свыше 300 дизайнеров разработают визуальные решения для более чем 60 производителей.





Конкурс проходит в три потока. Участники будут работать в командах под руководством известных лидеров индустрии. Последние по завершении конкурса также оценят результаты.



