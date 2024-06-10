Более 40 картин представят на выставке в «Москва-сити» ко Дню России

Более 40 картин, посвященных живописным местам России, представят на смотровой площадке Panorama 360 в «Москва-сити». Выставка будет работать с 10 по 23 июня.





Проект приурочен к масштабному празднованию Дня России, отметили в пресс-службе площадки. Выставка подготовлена совместно с арт-проектом «Русь глубинная», передает ТАСС.





«В ходе программы были организованы шесть масштабных пленэров, посвященных известным землякам. Художники из разных регионов России писали красоты Солигалича, Чухломы, Кологрива, Нерехты, Костромы и Галича», — добавили в пресс-службе.





Представители площадки уточнили, что участниками проекта стали члены Союза художников, заслуженные художники России. Торжественное открытие выставки состоится 12 июня. Художники расскажут о процессе создания своих работ. Также перед гостями выступит фолк-шоу группа и пройдет мастер-класс.









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