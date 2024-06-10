Никита Михалков выступил на книжном фестивале «Красная площадь»

Народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков выступил с трогательной речью на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве. Он вышел на сцену перед показом спектакля «Поэзия созидания».





Постановка основана на фронтовых стихах Сергея Михалкова. Сыграли спектакль артисты Мастерской «12» Никиты Михалкова. Сам он отметил, что военные стихи его отца сегодня имеют огромнейшее значение.





«Понимаете, ведь такие стихи нельзя написать ни за письменным столом в Москве, ни на даче, ни на курорте, ни на диване. Это рождено там, где страшно. Это рождено там, где гибнут. Эти стихи нужны тем, кто сегодня испытывает практически то же самое, что испытывали люди в 1941-1945 годах, в том числе и мой отец», — сказал Никита Михалков.





Стихи являются не фантазией, отметил Никита Михалков, а личным опытом человека, который видел своими глазами то, о чем писал.





Сергей Михалков был призван в армию в 1939 году. Вплоть до 1945-го он работал военным корреспондентом. Будучи участником и свидетелем событий того времени, он написал более 80 стихотворений. Супруга поэта Юлия Субботина-Михалкова объединила их в небольшой сборник «Военные стихи». Именно он лег в основу спектакля.









Фото: Российский фонд культуры