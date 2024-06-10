Почти 200 учреждений культуры покажут фильмы второго этапа Фестиваля правильного кино

10.06.2024

Почти 200 учреждений культуры покажут фильмы второго этапа Фестиваля правильного кино
Около 200 учреждений культуры из 61 региона России подали заявки на участие во втором этапе III Международного фестиваля правильного кино от Музея Победы. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе музея.

Второй этап фестиваля стартует 12 июня, передает ТАСС. В рамках программы будут показаны лучшие фильмы, созданные на основе традиционных ценностей, идей гуманизма и милосердия, уточнили организаторы.

«Кинофестиваль проводится в целях усиления культурно-просветительской и информационной функции кинематографа, патриотического воспитания, а также для более широкого ознакомления зрителей с достижениями российского кино», — отметили в Музее Победы.

Во втором этапе будут представлены такие ленты, как «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС», «Блокада. Всегда со мной», «Война и мир Владимира Басова», «Скрытые фигуры. Рельсовая война» и многие другие. Юным зрителям покажут детский анимационный фильм «Тайная комната».

Показы пройдут до 1 августа в региональных музеях, патриотических центрах, кинотеатрах, культурных и образовательных организациях. Всего с июня по август будет представлено более 900 фильмов.


Фото: Pixabay.com