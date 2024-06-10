В Москве открылась самая большая летняя концертная площадка столицы

Группа «Три дня дождя» выступила на открытии самой большой летней концертной площадки Москвы в Лужниках. Речь идет о сцене МТС Live Лето.





Мероприятие прошло 7 июня. В Лужниках открылась 15-метровая сцена, которая расположена у Москвы реки. Здесь пройдет свыше 80 мероприятий, включая концерты российских исполнителей и комиков, театральные постановки и многое другое.





Открытие посетили около 5 тысяч человек. Концерт «Три дня дождя» был разбит на две части. В первой прозвучали электронные лайвы. Во второй солист Глеб Викторов исполнил хиты под гитару. Музыкант признался, что «сильно готовился к выступлению».





Организаторы назвали вместимость 10 тысяч человек главным преимуществом площадки. В Москве больше нет такого большого открытого пространства, где можно организовать масштабные события.









Фото: МТС Live Лето