Шедевры мирового кино прозвучат на сцене МГАТ «Русская песня»

Шедевры мирового кино прозвучат в МГАТ «Русская песня» в исполнении музыкантов Московского государственного академического симфонического оркестра. Об этом рассказали организаторы.





За дирижерским пультом 16 июня будет стоять Ариф Дадашев. Зрителей ждет программа, в которую вошли произведения композиторов Андрея Петрова, Эдуарда Артемьева, Владимира Дашкевича, Микаэла Таривердиева, Эннио Морриконе, Мишеля Леграна, Нино Рота, Джона Уильямса и Джеймса Хорнера.





«Композитор, пишущий музыку к фильму, становится немного актером — он должен подобно актеру перевоплощаться в соответствии с темой и стилистикой произведения и указаниями, которые дает ему режиссер», — сказал Андрей Петров.





Музыканты под управлением Дадашева исполнят музыку к фильмам «Гараж», «Сибирский цирюльник», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Крестный отец», «Шербурские зонтики» и другим. Зрителям представят мелодии не только из российских, но и из зарубежных фильмов.









Фото: Пресс-служба МГАСО