Более 150 музыкантов выступят на фестивале EverJazz в Свердловской области

10.06.2024
Более 150 музыкантов из разных стран примут участие в XI Международном джазовом фестивале EverJazz в Свердловской области.
Мероприятие пройдет 15 июня, его участниками станут артисты из России, Армении, Алжира, Грузии и Казахстана, передает
ТАСС. Местом проведения фестиваля станет база отдыха «Иволга» под Екатеринбургом.
По словам генерального директора фестиваля Ирины Щетниковой, на фестивале ожидается более 4 тысяч гостей.
В этом году одна сцена фестиваля будет полностью посвящена этно-джазу, ее откроет оркестр «Alpha Ko» мультиинструменталиста Виталия Владимирова.
Помимо музыкальной программы, в рамках фестиваля пройдут творческие мастер-классы, различные активности для юной публики — рисование, вышивка, гончарное мастерство.
Фото: Pixabay.com