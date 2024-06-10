Более 150 музыкантов выступят на фестивале EverJazz в Свердловской области

10.06.2024

Более 150 музыкантов выступят на фестивале EverJazz в Свердловской области
Более 150 музыкантов из разных стран примут участие в XI Международном джазовом фестивале EverJazz в Свердловской области.

Мероприятие пройдет 15 июня, его участниками станут артисты из России, Армении, Алжира, Грузии и Казахстана, передает ТАСС. Местом проведения фестиваля станет база отдыха «Иволга» под Екатеринбургом.

По словам генерального директора фестиваля Ирины Щетниковой, на фестивале ожидается более 4 тысяч гостей.

В этом году одна сцена фестиваля будет полностью посвящена этно-джазу, ее откроет оркестр «Alpha Ko» мультиинструменталиста Виталия Владимирова.

Помимо музыкальной программы, в рамках фестиваля пройдут творческие мастер-классы, различные активности для юной публики — рисование, вышивка, гончарное мастерство.


Фото: Pixabay.com