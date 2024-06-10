Вышли первые кадры фильма Павла Лунгина «Василиса и хранители времени»

Кинокомпания «Наше кино» представила трейлер семейного фэнтези «Василиса и хранители времени».



Главные роли в фильме Павла Лунгина сыграли Маша Кошина, Дарья Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов, Агриппина Стеклова, Дмитрий Куличков и Антон Рогачев.



«За некие провинности Хранители времени из дальней Вселенной отправляют на Землю Волшебника. Там он обретает внучку Василису, тоже наделенную чудодейственными силами. Вместе они знакомятся со звездой интернета Дашей, которая живет вниманием и любовью своих поклонников в социальных сетях: чем больше их армия, чем больше их лайков, тем моложе и красивее она становится. Задача коварной Даши — завладеть волшебной силой Василисы и с ее помощью обрести вечную молодость», — говорится в описании проекта.



Ожидается, что лента выйдет в прокат 3 октября.













Фото: кадр из фильма «Василиса и хранители времени»