Скончался кинематографист Виктор Капырин

На 89-м году жизни скончался организатор кинопроизводства, член Союза кинематографистов России Виктор Капырин.



О смерти Капырина сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ.



«7 июня 2024 года на 89-м году ушел из жизни наш друг и коллега, организатор кинопроизводства,член Союза кинематографистов России, кандидат технических наук Капырин Виктор Алексеевич», — говорится в сообщении.



Сообщается, что многие годы Виктор Капырин посвятил работе в структуре Союза кинематографистов России. С 1999 по 2018 год он являлся гендиректором Дома ветеранов кино в Матвеевском, а с 2018 по 2020 год был заместителем начальника отдела социальной работы Союза кинематографистов России.



«Он проявил себя незаурядным хозяйственником и организатором, отличающимся высокой требовательностью и исполнительностью. В.А. Капырин был человеком, тонко понимающим запросы и нужды творческих работников, способным выслушивать людей и сочувствовать им», — написали коллеги.









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