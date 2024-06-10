Директором Театра Романа Виктюка назначена Валентина Яковлева

Директором Театра Романа Виктюка стала Валентина Яковлева.
Об этом сообщил новый художественный руководитель театра Константин Богомолов, передает
ТАСС.
«Здесь [в Театре Романа Виктюка] новый директор — Валентина Юрьевна Яковлева, которая продолжает исполнять обязанности директора театра на Малой Бронной. Никакой художественный руководитель не может существовать без своего директората, с которым „едино дышит“, одинаково понимает театр, которому он ставит определенные задачи и может быть уверен, что эти задачи будут реализованы. Поэтому вместе со мной сюда приходит и менеджерская команда», — приводит агентство слова Богомолова.
Худрук добавил, что назначение Яковлевой не означает смену административного аппарата театра.
Ранее сообщалось, что Константин Богомолов, который занимает также должность художественного руководителя Театра на Бронной не планирует объединять театры.
О назначении Богомолова на пост худрука Театра Романа Виктюка стало известно 7 июня.
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