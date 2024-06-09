Межрегиональный фестиваль частушек состоялся в доме-музее Успенского

Межрегиональный фестиваль народного творчества вновь оживил деревню Сябреницы Новгородской области, собрав участников и гостей из пяти регионов России, передает ТАСС.





Уже второй год подряд фестиваль, посвященный частушкам, проводится в доме-музее, собирая вокруг себя любителей этой формы народного творчества.





Участники из Новгородской, Ленинградской, Тверской областей, Карелии и Санкт-Петербурга продемонстрировали свои навыки в исполнении разнообразных частушек, передавая атмосферу веселья и радости.





Фестиваль стал традиционным местом встречи для тех, кто увлечен народным творчеством и стремится сохранить и передать его наследие будущим поколениям. Среди участников были как профессиональные коллективы, так и любители, разделяющие общую страсть к частушкам.





Этот фестиваль, начатый в честь Глеба Успенского и его вклада в народное творчество, продолжает привлекать внимание не только местных жителей, но и гостей из разных уголков страны.









Фото: скриншот Youtube