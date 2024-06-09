Ушел из жизни автор фотографии «Восход Земли» Уильям Андерс

09.06.2024

Ушел из жизни автор фотографии «Восход Земли» Уильям Андерс
Уильям Андерс, известный как автор знаменитой фотографии «Восход Земли», ушел из жизни в результате авиакатастрофы недалеко от островов Сан-Хуан. Ему было 90 лет, сообщает «Культуромания».

В 1968 году Андерс, будучи членом экипажа «Аполлона-8», совершил путешествие за пределы досягаемости нашей Земли и облетел Луну, подарив человечеству потрясающее изображение Земли, освещенной Солнцем на фоне тьмы космоса. Сегодня его творение остается одним из символов космической эры.


Фото: скриншот Youtube