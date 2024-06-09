Ушел из жизни автор фотографии «Восход Земли» Уильям Андерс

Уильям Андерс, известный как автор знаменитой фотографии «Восход Земли», ушел из жизни в результате авиакатастрофы недалеко от островов Сан-Хуан. Ему было 90 лет, сообщает «Культуромания».





В 1968 году Андерс, будучи членом экипажа «Аполлона-8», совершил путешествие за пределы досягаемости нашей Земли и облетел Луну, подарив человечеству потрясающее изображение Земли, освещенной Солнцем на фоне тьмы космоса. Сегодня его творение остается одним из символов космической эры.









Фото: скриншот Youtube