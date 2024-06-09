Объявлены лауреаты премии «Русский детектив»

Демонстрационный зал ГУМа стал местом оглашения победителей четвертого сезона премии в области детективного и остросюжетного жанра литературы и кино «Русский детектив», передает ТАСС.





В сезоне приняли участие 329 литературных произведений, 210 фильмов и сериалов российских и иностранных авторов, созданные на русском языке.





В новом сезоне премия расширила спектр номинаций, добавив три новые категории: «Детективный триллер», «Документальный детектив» и «Исторический детектив».





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Сирил Льер









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По итогам сезона лауреатом в номинации «Преступление и наказание: детектив года» стала Елена Бриолле за книгу «Черный, как тайна, синий, как смерть». «Открытием года» жюри назвало Александру Райт за детектив «Лишние». Лиза Лосева за произведение «Мертвый невод Егора Лисицы» стала лауреатом в номинации «Автор года», а Оксана Есипова за «Опасную связь» победила в номинации «Дебют года». Лучшим детским детективом стали «Сокровища Кара-Дага" Марины Пантелеевой, лучшим графическим романом — «В голо