В парке «Красная Пресня» прошел концерт Центрального оркестра ВМФ России

Центральный концертный образцовый оркестр Военно-морского флота им. Н.А. Римского-Корсакова дал концерт в парке «Красная Пресня». Музыкальная программа началась с вальса «В городском саду» Матвея Блантера. Эта мелодия, популярная у нескольких поколений, вновь ожила в парке, сообщает ТАСС.





Эстрадный вокальный ансамбль студии «Юные Александровцы» Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова также выступил на сцене. В их исполнении прозвучали «Потешные полки» и «Бумажные кораблики», написанные Александром Гилевым.





Центральный оркестр ВМФ России исполнил ряд произведений, включая фантазию на тему песни «И все-таки море», польку «Нева» Иоганна Штрауса и старинный вальс «Осенний сон» Арчибальда Джойса. Концерт завершился галопом «Аврал на корабле» из сюиты «День на корабле» Федора Акимова.





Ранее в субботу в парке Олимпийской деревни прошел концерт Показательного оркестра МЧС России. Руководитель коллектива Антон Кожеватов отметил разнообразие репертуара, включавшего патриотические песни, шлягеры 80-х, 90-х годов и современные хиты.









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