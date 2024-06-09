Большой театр выступит в Уфе с оперным и балетным гала-концертами

В 2024 году Уфа отмечает 450-летие со дня основания. В декабре 2023 года Башкирскому театру оперы и балета присвоили звание академического, что стало возможным благодаря успешным выступлениям на сценах Большого театра в рамках проекта «Большие гастроли» Министерства культуры РФ, сообщается в ТГ-канале Большого театра.





Глава республики Радий Хабиров подчеркнул важность традиции ежегодных выступлений Башкирского театра оперы и балета на сцене Большого театра.





Художественный руководитель Башкирского театра Аскар Абдразаков выразил надежду на продолжение сотрудничества с Москвой, включая также выступления Башкирского балета.





Творческие связи между Большим театром и Башкирским театром оперы и балета продолжаются уже пять лет. Артисты Башкирии регулярно показывают свои лучшие оперные постановки на сценах Большого театра. Ведущие артисты балета Большого театра участвуют в спектаклях на Международном фестивале балета имени Рудольфа Нуреева в Башкирии.









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