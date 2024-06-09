Оркестр Euphoria выступит в Культурном центре ЗИЛ

В Культурном центре ЗИЛ пройдет концерт оркестра Euphoria, приуроченный к запуску нового направления «Классическая музыка». Программа выступления будет включать произведения Бетховена, Прокофьева и Терри Райли, сообщает «Версия».





Концерт откроет новую инициативу Культурного центра ЗИЛ, направленную на популяризацию академической музыки через инновационные форматы. Музыканты оркестра Euphoria исполнят Пятую симфонию Бетховена, Первую симфонию Прокофьева и «In C» Терри Райли. Тематика концерта будет сосредоточена на До мажоре, символизирующем радость и свет.





Куратор музыкального направления Александра Будо отметила, что Культурный центр ЗИЛ, сохраняя традиции с 1937 года, успешно адаптируется к современным тенденциям, создавая пространство для новых проектов в классической музыке.





Художественный руководитель Euphoria Orchestra Елизавета Корнеева пояснила, что в перформансе сочетается идея Девятой симфонии Бетховена. В произведениях концерта можно проследить концепцию «борьба — победа — просветление».





Перед концертом пройдет лекция Александры Будо «Зачем нам музыка?», где будет представлена программа по пяти произведениям, раскрывающим музыкальный мир.









Фото: Pixabay.com