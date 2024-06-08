Юлиана Слащева рассказала об изменениях, которые ждут Чебурашку

08.06.2024
Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала о новом фильме, который станет продолжением хита «Чебурашка».
В рамках Петербургского международного экономического форума Юлиана Слащева рассказала об изменениях, которые произойдут со всеми любимым героем.
По словам Слащевой, фильм планируется к выходу в прокат в сентябре 2024 года.
«Чебурашка в новом фильме повзрослеет, станет подростком. И у них с Геной в связи с этим появятся противоречия, герой начнет проявлять характер как настоящий 11-12-летний подросток», — приводит
слова Слащевой «Российская газета».
Руководитель добавила, что Чебурашка все же останется тем магическим персонажем, который полюбился зрителю.
Фото: кадр из фильма "Чебурашка"