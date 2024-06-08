В Тверской области установили памятник Пушкину

В городе Старице Тверской области 8 июня состоялось открытие памятника Александру Пушкину.



Событие приурочено к 225-летнему юбилею поэта. Памятник расположен на высоком берегу Волги в парке у Свято-Успенского монастыря, передает ТАСС.



Пушкин бывал в Старицком уезде четыре раза с 1828 по 1833 год. Поэт останавливался в усадьбах своих друзей из семейства Вульфов и провел там в общей сложности сто дней.



Памятник создан по заказу Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря на средства частных меценатов.



Скульптура авторства Екатерины Пильниковой была создана в тех же мастерских, где больше 150 лет назад Александр Опекушин создал самый знаменитый памятник Пушкину, установленный на Пушкинской площади в Москве.









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