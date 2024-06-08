Всенощное бдение Рахманинова исполнят в Исаакиевском соборе в День России

В Музее-памятнике «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге в День России, 12 июня, Концертный хор Санкт-Петербурга под управлением заслуженного артиста России Владимира Беглецова исполнит Всенощное бдение Сергея Рахманинова.



Об этом сообщает комитет по культуре Санкт-Петербурга.



«В композиции используются и древние распевы, и авторские стилизации. Одна из них, „Богородице Дево, радуйся“, подобно „Слезному дню“ (Lacrimosa) из Реквиема Моцарта, знакома каждому любителю музыки. Молитвенная сосредоточенность, эмоциональная экспрессия, красота мелодий, власть ритма и полифоническая мистика не противоречат друг другу», — говорится в анонсе мероприятия.



Организаторы отметили, что Всенощное бдение Рахманинова более века служит одним из символов величия России.









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