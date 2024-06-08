День Летнего сада в Петербурге станет ежегодным

По словам Слащевой, фильм планируется к выходу в прокат в сентябре 2024 года.
Событие приурочено к 225-летнему юбилею поэта.
Произведение исполнит Концертный хор Санкт-Петербурга под управлением заслуженного артиста России Вл...
Новый праздник Русский музей приурочил к окончанию Петербургского международного экономического фору...
Экспозиция открылась в Сытном дворе и включает более 300 произведений из 10 музеев и частных коллекц...
По словам Слащевой, фильм планируется к выходу в прокат в сентябре 2024 года.
Событие приурочено к 225-летнему юбилею поэта.
Произведение исполнит Концертный хор Санкт-Петербурга под управлением заслуженного артиста России Вл...
Новый праздник Русский музей приурочил к окончанию Петербургского международного экономического фору...
Экспозиция открылась в Сытном дворе и включает более 300 произведений из 10 музеев и частных коллекц...
Издание рассматривает процессы европейского упадка, укрепления многосторонности мирового порядка и с...
По всей стране на открытых площадках выступают мастера разговорного комического жанра, сказители, фо...
Уход Игоря Берлина с руководящего поста объяснили решением департамента культуры Москвы.
Благодаря комплексной модернизации учреждения поражают своих гостей не только сюжетами и актерской и...
Его победителями стали чтецы из Беларуси, Туркменистана, Дагестана.
По словам спецпредставителя президента, конкурс пройдет в конце 2024 года или начале 2025 года.
По мнению постановщика, театру нужны кадры.
В ходе следствия было допрошено более 150 свидетелей, артистов эстрады, сотрудников Дворца спорта, м...
В число топ-лотов вошла крайне редко встречающаяся дебютная книга Пушкина «Руслан и Людмила», вышедш...
Летнее время всегда было сложным сезоном для кинопроката, однако Фонд кино и Минкультуры стремятся п...
Об этом сообщил режиссер картины Алексей Учитель.
В Туркменистане завершился Фестиваль российского кино.
В настоящее время выпущено 56 томов — 22 тома серии «Философия второй половины XX века» и 34 тома се...
В кинопроизводстве в настоящее время находится несколько работ об исторических личностях и персонажа...
Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова на Петербургском международном экономическом...
08.06.2024