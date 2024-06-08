День Летнего сада в Петербурге станет ежегодным

08.06.2024

День Летнего сада в Петербурге станет ежегодным
В Санкт-Петербурге будет отмечаться новый праздник — День Летнего сада.

Новый праздник Русский музей приурочил к окончанию Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

Праздник станет ежегодным и будет отмечаться в первой декаде июня. Торжество планируют привязывать к окончанию Экономического форума и дню рождения Петра Первого, которое отмечается 9 июня.

В программу праздника войдут образовательные и просветительские мероприятия. В этом году День Летнего сада будет отмечаться в течение двух дней. В программу войдут выступления солистов Мариинского театра, артистов театра марионеток имени Деммени, пианиста Ивана Бессонова, других коллективов.


Фото: газета "Культура"