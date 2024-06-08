В «Коломенском» открылась выставка «Райский сад земной и небесный»

Музей-заповедник «Коломенское» представляет выставочный проект «Райский сад земной и небесный».



Экспозиция открылась в Сытном дворе и включает более 300 произведений из 10 музеев и частных коллекций, сообщает департамент по культуре Москвы.



Выставка расскажет о том, как во все времена люди старались создать и запечатлеть образ рая на земле.



«Посетители смогут увидеть его глазами русских художников и ремесленников XVI–ХХI веков, познакомиться с иконографией и символикой, различными концепциям сакрализации пространства, а также почувствовать разницу между русским и западноевропейским видением рая», — говорится в анонсе проекта.



В число экспонатов, представленных на выставке, вошли полотна Ивана Хруцкого, Василия Поленова, Константина Сомова, Бориса Анисфельда, Виктора Борсова-Мусатова, Михаила Врубеля, Наталии Гончаровой, Владимира Татлина, Роберта Фалька и других живописцев.



«Выставка предлагает взглянуть на исторические сады в контексте образа райского места и наполнить прогулку по „Коломенскому“ новыми смыслами. Таким образом, пространство экспозиции „Райский сад земной и небесный“ идейно расширится и охватит территорию Казанского, Вознесенского и Дьяковского яблоневых садов», — рассказала о проекте директор музея-заповедника «Коломенское» Марина Люльчук.









Фото: пресс-служба департамента по культуре Москвы