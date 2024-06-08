На ПМЭФ представили книгу экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль об упадке Европы

В своей книге Кнайсль отмечает окончательный упадок Европы, в которой она жила и с которой знакома. Издание рассматривает процессы европейского упадка, укрепления многосторонности мирового порядка и стран Востока.«Это ирония: Европа умирает, а книга выходит на русском, а не на французском или немецком», — приводит агентство слова автора.Представляя издания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Кнайсль отметила, что ей приятно видеть такое большое количество людей.«Не впервые чувствую, что Россия победит», — сказала экс-глава МИД Австрии.