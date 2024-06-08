На ПМЭФ представили книгу экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль об упадке Европы

В Санкт-Петербурге прошла презентация русского издания книги «Реквием по Европе» экс-главы МИД Австрии, руководителя Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России («Центр G.O.R.K.I.) Карин Кнайсль, передает РИА Новости.
В своей книге Кнайсль отмечает окончательный упадок Европы, в которой она жила и с которой знакома. Издание рассматривает процессы европейского упадка, укрепления многосторонности мирового порядка и стран Востока.
«Это ирония: Европа умирает, а книга выходит на русском, а не на французском или немецком», — приводит агентство слова автора.
Представляя издания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Кнайсль отметила, что ей приятно видеть такое большое количество людей.
«Не впервые чувствую, что Россия победит», — сказала экс-глава МИД Австрии.
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