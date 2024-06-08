Более 12 тысяч мероприятий пройдет в Китае в День культурного и природного наследия

Более 12 тысяч мероприятий пройдет в Китае в День культурного и природного наследия

08.06.2024

В Китае отмечают День культурного и природного наследия, передает ТАСС.

В связи с праздником по всей стране проходят мероприятия по продвижению и демонстрации национальных ремесел, местных школ традиционной оперы, кукольного театра, циркового искусства, песенной и танцевальной культуры.

Отмечается, что по всей стране на открытых площадках выступают мастера разговорного комического жанра, сказители, фокусники. Всего в Китае в этот день пройдет более 12 тысяч мероприятий.

Музей нематериального культурного наследия в Пекине в этот день открыл выставку, которая будет проходить в течение года. В экспозицию вошли более ста проектов, экспонатов, фотографии, инсталляций, видеоматериалов.


Фото: Pixabay.com