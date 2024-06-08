Директор Театра Сатиры Игорь Берлин покинет свой пост

08.06.2024

Директор Театра Сатиры Игорь Берлин покинет свой пост
Директор Театра Сатиры Игорь Берлин покинет свой пост в связи с решением департамента культуры Москвы, сообщает пресс-служба театра.

«Игорь Эдуардович (Берлин. — ред.) покидает свой пост. Это связано с тем, что департамент культуры (Москвы. — ред.) по какой-то причине счел это необходимым», — приводит слова пресс-служба РИА Новости.

Ранее сообщалось о кадровых изменениях в ряде столичных театров. Накануне стало известно о том, что Владимир Машков возглавит театр «Современник», Константин Богомолов станет худруком Театра Романа Виктюка, а Евгений Герасимов — Театра Сатиры.


Фото: Pixabay.com