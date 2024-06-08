Собянин рассказал о комплексной модернизации московских театров

В Москве за последние 10 лет было отремонтировано, отреставрировано и реконструировано больше 40 театров.



Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



«Благодаря комплексной модернизации учреждения поражают своих гостей не только сюжетами и актерской игрой, но и декорациями, которые в буквальном смысле погружают зрителей в мир искусства», — говорится в сообщении Собянина.



По словам мэра, в спектакле «Тихий Дон» театра «Русская песня» особая атмосфера достигается благодаря генераторам тумана и тяжелого дыма, а также ароматизаторам пространства. Перемещающийся по залу звук позволяет добиться эффекта присутствия во время спектакля «Алиса в Зазеркалье» в «Мастерской Фоменко».



«Благодаря полетному устройству можно увидеть перемещения Комара, а видеопроекции движущихся картинок добавляют живости и динамики происходящему», — отметил столичный мэр.



Сергей Собянин отметил уникальные декорации, созданные на наклонной платформе для спектакля «Зойкина квартира» в драмтеатре им. А.С. Пушкина.



«Земля буквально уходит из-под ног артистов, но волноваться не стоит — у всей мебели специальное антискользящее покрытие для безопасности», — рассказал Сергей Собянин.









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