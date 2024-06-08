В Москве прошел суперфинал конкурса «Живая классика»

В Москве прошел суперфинал международного конкурса юных чтецов «Живая классика».



Конкурс прошел в рамках книжного фестиваля «Красная площадь». Его победителями стали чтецы из Беларуси, Туркменистана, Дагестана, сообщает ТАСС.



Российский и международный финалы конкурса прошли 20 и 21 мая в международном детском центре «Артек». В финал из зарубежных участников вышли 100 человек, Россию представляли почти все регионы.



В этом году в состав жюри конкурса вошли актеры театра и кино Виктор Добронравов и Елизавета Арзамасова, декан актерского факультета ГИТИСа Тарас Белоусов, писательница Марина Москвина, ректор университета «Синергия» Артем Васильев и актриса, художник, режиссер, единственный в России преподаватель Судзуки, преподаватель Института кино ВШЭ Нана Титишвили.



Лауреатами конкурса стали Станислав Мартысюк из Беларуси с отрывком рассказа Юрия Яковлева «Сердце Земли», Матвей Гуляницкий из Туркменистана с отрывком романа Шолохова «Поднятая целина», Сиражудин Ахмедханов из Дагестана, который представил отрывок из рассказа Чингиза Айтматова «Свидание с сыном».









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