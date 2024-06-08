Швыдкой назвал число стран-участниц «Интервидения»

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал число стран, давших согласие на участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдет в России, сообщает РИА Новости.



По словам Швыдкого, участие в конкурсе, задуманном как аналог европейского «Евровидения», подтвердили 16 стран.



Спецпредставитель президента отметил, что конкурс пройдет в конце 2024 года или начале 2025 года.



«Уже сегодня очевидно, что интерес к „Интервидению“ велик. Это и Латинская Америка, и Центральная Азия, и страны СНГ, и, насколько мне известно, какие-то даже отдельные европейские государства выражают интерес, подтвердили участие и КНР, и Белоруссия, и Азербайджан, и Казахстан, и Куба, и Бразилия», — приводит агентство слова Швыдкого.



Ранее сообщалось о том, что в Москве активно ведется подготовка к музыкальному конкурсу «Интервидение».









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