Режиссер Богомолов рассказал о проблемах русского репертуарного театра

08.06.2024
Режиссер Константин Богомолов рассказал о проблемах русского репертуарного театра.
По мнению постановщика, театру нужны кадры. По словам Богомолова, молодым режиссерам часто не хватает характера и опыта.
«Русский репертуарный театр — это мощнейший организм, которому нужны новые кадры... Молодым режиссерам часто не хватает характера и опыта. Режиссура — это не теоретическая профессия. Она требует практической работы, чтобы человек имел возможность совершать ошибки и идти дальше, пробовать. Конечно же, не всегда руководитель театра готов рисковать, в том числе бюджетными деньгами, и давать возможность молодым пробовать себя», — приводит
слова Богомолова РИА Новости.
Богомолов отметил, что в России очень много театров, коллективов и актеров и для заполнения этих площадок нужны профессионалы.
Режиссер добавил, что создать спектакль, который регулярно будет собирать полный зал, очень непросто.
«У нас много талантливых молодых ребят, которые могут замечательно сделать интересную вещь, но собрать большой зал, держать его в напряжении и внимании — это особое искусство», — рассказал постановщик.
Ранее сообщалось о том, что Константин Богомолов назначен на должность художественного руководителя Театра Романа Виктюка.
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