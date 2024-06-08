В Петербурге завершилось расследование убийства певца Игоря Талькова

Главное следственное управление по Санкт-Петербургу завершило расследование убийства певца Игоря Талькова.



Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.



«ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом», — говорится в сообщении.



Согласно данным следствия, в октябре 1991 года во время конфликта, произошедшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный», Шляфман попытался застрелить из пистолета Игоря Малахова, представителя одного из артистов, и смертельно ранил Талькова. После преступления Шляфман скрылся в Израиле. В 1992 году он был заочно привлечен в качестве обвиняемого в совершении убийства по неосторожности. Следствие было возобновлено в 2021 году, в результате следователи пришли к выводу об умышленном характере преступления.



В ходе следствия было допрошено более 150 свидетелей, артистов эстрады, сотрудников Дворца спорта, милиции, присутствовавших на месте преступления. Были проведены генетические исследования, допрошены специалисты, проводившие экспертизы в 90-е годы.



Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.









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